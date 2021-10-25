На пост вице-губернатора Александр Беглов выдвинул кандидатуру Анатолия Повелия

Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий выдвинут на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Его кандидатуру на эту должность предложил губернатор Александр Беглов. 25 октября документ был направлен в ЗакС на согласование. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В случае одобрения, Анатолий Повелий будет курировать решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения государственной политики Петербурга и осуществления государственного управления на территориях районов.