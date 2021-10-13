ЗакС Петербурга принял осеннюю корректировку бюджета

Парламент Санкт-Петербурга на заседании 13 октября в первом чтении утвердил осеннюю корректировку бюджета города на 2021 год. Доходы казны возрастут на 130 млрд рублей за счет налогов и федеральной помощи. Расходы вырастут на 6%. Законопроект поддержали 46 депутатов.

Федеральную помощь планируется использовать в лечении пациентов с коронавирусом, модернизации первичного звена здравоохранения, реализации социальных и жилищных программ города, а также в выплатах на детей от 3 до 7 лет и бесплатное горячее питание для учащихся младших классов.