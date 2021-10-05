Место депутата ЗакСа Кутепова перешло Владимиру Носову

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отправили в Совет Федерации Андрея Кутепова. В связи с этим Петербургская избирательная комиссия передала это место Владимиру Носову. Об этом сообщили во вторник, 5 октября, в городском избиркоме.

Свободный мандат отдается другому чиновнику только по решению партии. В итоге «Единая Россия» решила отдать место депутата ЗакСа Владимиру Носову.

Отметим, что Носов был депутатом прошлого созыва. Ранее он занимал должностьначальника отдела специальных работ в аппарате Заксобрания Северной столицы. Кроме того, он является главой исполкома регионального отделения «Единой России», а также бывшим военным в звании полковник.