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В Смольном депутатам вручили мандаты нового созыва

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© Фото: wikipedia.org

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На церемонии награждения присутствовало 50 чиновников.

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце, во вторник, 28 сентября, глава Горизбиркома Северной столицы Наталья Чечина торжественно вручила удостоверения депутатам седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.

На церемонии награждения находилось 50 депутатов. Громче всех при вручении мандата аплодировали бывшему вице-губернатору Александру Бельскому, дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марине Макаровой, а также депутату прошлого созыва Денису Четырбоку.

Депутат «Единой России» Игорь Высоцкий подошел для вручения мандата строевым шагом, а после получения удостоверения сказал: «Служу Санкт-Петербургу».

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