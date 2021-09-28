У ЗакСа может появиться новый председатель

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга может появиться новый председатель — бывший вице-губернатор Северной столицы Александр Бельский. На посты вице-спикеров претендуют экс-депутат Смольного Николай Бондаренко, а также глава петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина.
Первое заседание ЗакСа состоится в среду, 29 сентября. Бельский провел встречи с представителями разных фракций и попросил поддержать его.
В свою очередь, Марина Шишкина отказалась давать комментарии по поводу слуха о должности вице-спикера парламента. Однако не исключается тот факт, что депутат «Справедливой России» действительно получала такое предложение.