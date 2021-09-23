Первое заседание ЗакС в новом составе пройдет 29 сентября

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа сообщил, что первое заседание Законодательного собрания Северной столицы седьмого созыва пройдет 29 сентября. Об этом Зацепа заявил на брифинге в городском медиацентре «Выборы-2021».

«Уставом Санкт-Петербурга предусмотрен способ расчета даты первого заседания законодательного собрания - это среда через неделю, следующую после выборов, то есть это 29 сентября. К этому моменту, естественно, все ситуации, связанные с конфликтами интересов, замещением или отказом от мандатов должны быть разрешены», — отметил член Горизбиркома.

Также Зацепа сообщил, что кандидаты должны будут определиться в этих вопросах до конца текущей рабочей недели. Однако согласно действующим правилам первое заседание должен будет открыть и вести старейший депутат. Им является член партии КПРФ.