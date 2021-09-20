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Горизбирком Петербурга не видит причин для отмены результатов голосования

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© Фото: baltphoto.ru

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Член ГИК Олег Зацепа считает, что нарушения не создают угрозу для этого.

Территориальные избирательные комиссии до вторника будут принимать решение об аннулировании или пересчете бюллетеней в подведомственных им УИК.

Оценку сообщениям о нарушениях на УИК дал член Горизбиркома Олег Зацепа.

«Как правило, они не угрожают итогам голосования. До установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования она может отменить решение участковых комиссий. Закон дает ТИК время до вторника для установления итогов», — сообщил Зацепа.

Также он отметил, что те комиссии, которые еще не составили сводные таблицы и не составили протоколы, — для них открыто окно в случае каких-то нарушений, необратимо ставящих под сомнение итоги голосования. Кроме того, отменить решение УИК и признать итоги недействительными по участку либо осуществить пересчет, но такие ситуации достаточно редкие.

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