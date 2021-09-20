К 7 утра 20 сентября «Единая Россия» набрала в Петербурге 35,26% голосов

В Санкт-Петербурге к полудню до сих пор не разобрали большую часть протоколов с избирательных участков. Также по данным системы «ГАС-Выборы», информацию не предоставили избирательные участки, Адмиралтейского района, часть окружных комиссий Калининского и Фрунзенского районов.

Однако по данным на 7 утра 20 сентября уже сложилась некая картина. В списки были внесены 426 тыс. избирателей. Так, первое место заняла партия «Единая Россия», которая набрала 35,26% голосов. Вторую позицию заняла КПРФ —16,79%, на третьем месте «Справедливая Россия» с результатом 13,75%.

Следующие позиции заняли «Новые люди» — 8,84 %, «Яблоко» — 8,44 %, ЛДПР — 7,68 %, Партия Роста — 4,16 %, РПСС — 1,95 %.