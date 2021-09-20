Милонов стал участником конфликта администрации Московского района

В ночь с 19 на 20 сентября, в администрации Московского района в Санкт-Петербурге произошел конфликт между представителями партий, которые принимали участие в выборах.

В администрацию был вызван наряд полиции из-за подозрений на то, что в подвале здания переписываются выборные протоколы. В результате инцидента собралось очень много народу, предполагая, что все фальсификации делались в пользу кандидата от партии ЛДПР Андрея Малкова.

Его оппонентом оказалась кандидат «Справедливой России — За правду» Ольга Галкина. У нее случился конфликт с Виталием Милоновым. Стоит отметить, что Малков работал помощником Милонова.

Сначала обе стороны решали конфликт на словах, а после перешли к рукоприкладству: Милонов схватил Галкину за руку, а та в свою очередь ударила его по щеке.