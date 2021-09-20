«Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму

В понедельник, 20 сентября, Центральный избирательный комитет подвел промежуточные итоги выборов в Государственную думу. На данный момент обработано 95,05% бюллетеней. Согласно подсчетам, «Единая Россия» не набрала даже 50%.

Таким образом партия набрала 49,63% и заняла первое место. На второй позиции оказалась КПРФ — 19,2%, на третьей — ЛДПР — 7,48%. Далее идут «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43% голосов и партия «Новые люди» — 5,4%.

Согласно партийным спискам в Государственную думу проходят всего пять партий. Остальные набрали ниже 3% голосов, которые необходимы для сохранения госфинансирования.