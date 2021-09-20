Явка избирателей в Госдуму в Петербурге составила 33,6%, в ЗакС — 31,35%

Член Санкт-Петербургского избирательного комитета с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что явка избирателей на выборы в Государственную думу, по данным на 18:00 19 сентября, составила 33,6%, а в Законодательное собрание — 31,35%.

«Остальное пока не свели. Не сказать, что большая, стандартная [явка]. Мы продержались эти три дня, они были непростые. Такое впервые и это полезный опыт», — сообщил член Горизбиркома.

Кроме того, Кузьмин отметил, то в этом году в Северной столице для наблюдения за процессом выборов было привлечено 6,5 тысяч наблюдателей, а охват камер на участках составил 95%.