Кандидат от «Яблока» обгоняет единоросса на выборах в Госдуму на участках с КОИБ

В Санкт-Петербурге проходит подсчет голосов выборов в Государственную думу и Законодательное собрание. По последним данным, кандидат от партии «Яблоко» Борис Вишневский побеждает в голосовании Госдуму в округе №216 на участках, которые оборудованы комплексом обработки избирательных бюллетеней.

Так, Вишневский лидирует на пяти избирательных участках: № 127, 183, 136, 173, 189 и проигрывает кандидату от «Единой России» Сергею Соловьеву только на участке №115.

Стоит отметить, что ранее Вишневский уступал своему оппоненту. Изначально Соловьев набрал 39,5%, а кандидат от «Яблока» — 15,3%.