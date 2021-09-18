Экс-кандидат в депутаты ЗакСа Ирина Фатьянова попала в полицию

Бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и активистка Ирина Фатьянова попала в полицию. Она была задержана сотрудниками правоохранительных органов на выходе из избирательного участка №1641.

О своем задержании экс-кандидат в депутаты рассказала в своем Telegram-канале. Она сообщила, что стала жертвой провокации.

«На выходе с УИК 1641 меня ждали провокаторы. Начали снимать и рядом устроили драку», — заявила Фатьянова.

Помимо женщины задержали также и провокаторов. Однако полицейские не объяснили Фатьяновой причину задержания, и на каком основании ее везут в отдел.

Сообщается, что Ирина Фатьянов ездила по избирательным участкам и фиксировала всевозможные нарушения.