Общественная палата Петербурга объяснила прикрепление 350 полицейских к одному участку

Во время проведения выборов в Государственную думу и Законодательное собрание в Санкт-Петербурге около 350 полицейских прикрепились к одному избирательному участку. Место для голосования находится на 16-й линии Васильевского острова, которое располагается недалеко от технического батальона МВД.

В Общественной палате Северной столицы отметили, что противозаконного в действиях правоохранителей нет. Это не является нарушением избирательного права.

«В Общественной палате Петербурга считают, что в прикреплении 350 полицейских к избирательному участку в Василеостровском районе нет ничего противозаконного», — заявили в ведомстве.

Также в парламенте отметили, что в городу находится большое количество органов военного управления, где служат много людей, не имеющих регистрации в Петербурге. В связи с этим они не могут отдать свой голос за кандидата в ЗакС, но могут сделать это на выборах в Госдуму.