Бывший министр Новгородской области встал на должность главы УФАС Петербурга

У Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) появился новый руководитель. Его уже представили всему коллективу ведомства. Им стал бывший министр строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Игорь Прохоров.

Отметим, что предыдущий глава УФАС сложил свои полномочия в январе 2021 года.

Деятельность Прохорова связана в основном с энергетикой. С 2014 по 2017 год был главой производственного отделения «Ильменские электрические силы», а также был заместителем директора в новгородском подразделении «МРСК Северо-Запада». До февраля 2018 году руководил комитетом по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода.

Последним местом работы Игоря Прохорова называют ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», где он занимал должность советника генерального директора.