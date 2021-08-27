Бывший сотрудник Навального призвал вписывать в бюллетени недопущенных кандидатов

Денис Михайлов - петербургский оппозиционер, который в прошлом руководил региональным отделением запрещенных в России структур Алексея Нвального - в своем Telegram-канале, в посте о приближающихся выборах, призвал вписывать в бюллетени для голосования фамилии недопущенных кандидатов.

"Идите наблюдать на эти выборы, помогайте оппозиционным кандидатам, которых вы знаете, а если их нет, впишите фамилию ручкой в бюллетень!", — заявил активист.

Одновременно с этим вышла еще одна публикация, в которой СМИ, признанные в РФ иноагентами, обратились к российским властям с требованием исключить из списков иноагентов тех, кто туда уже попал, прекратить в отношении журналистов уголовные и административные дела, а также отказаться от практики использования законов об иноагентстве.

Напомним, что 19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу, а в Петербурге - в Законодательное Собрание.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если во время проверки обнаружится большое количество недействительных бюллетеней. Их намеренная порча может быть воспринята как бойкотирование, но призывы к таким действиям могут быть квалифицированы как "деятельность по организации срыва выборов". А это уже сродни экстремизму. Прецеденты, когда удалялись материалы, содержащие призывы к срывам выборов, в России есть. В 2016 году Генпрокуратура потребовала заблокировать сразу несколько интернет-ресурсов, поскольку на них, исходя из обоснований Роскомнадзора, содержались "материалы агитационного характера с целью популяризовать среди населения России идею бойкота выборов в Государственную Думу". На данный момент в нашей стране не предусмотрена ответственность за преднамеренную порчу бюллетеня и призывы к этому.