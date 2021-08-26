В квартире экс-главы штаба Навального в Петербурге провели обыск

Бывший руководитель штаба Алексея Навального (организации признаны экстремистскими и ликвидированы) в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова в четверг, 26 августа, сообщила, что к ней пришли сотрудники полиции и начали проводить обыск. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Петербургские СМИ сообщают, что ни коллеги, ни адвокат не могут связаться с Фатьяновой. Другой информации пока нет.

По предварительным данным, политический деятель должна была 26 августа явиться на допрос по уголовному делу о создании организации, которая посягает на личность и права граждан.

Также отметим, что Ирина Фатьянова собиралась участвовать в выборах в Законодательное собрание Северной столицы. После того, как организацию Навального признали экстремистской, женщину сняли с выборов.