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Алексей Ковалев поднял на заседании ЗакСа вопрос о будущем стадиона «Калининец»

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© Фото: baltphoto.ru

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Депутат опасается массовой застройки пляжей и бывших спортобъектов апарт-отелями.

На заседании в Законодательном собрании, которое состоялось 18 августа, был утвержден запрос депутата Алексея Ковалева к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Чиновник поднял вопрос о будущем территории стадиона «Калининец» на Васильевском острове. Также рассматривалось возможное объединение функциональных зон Р0 (зона спортивных сооружений и пляжей) и Р3 (зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов) в зону Р1 в будущем Генеральном плане.

Сам Ковалев еще опасается, что при реализации соответствующей идеи апарт-отель, гостиницу и торгово-развлекательный центр построят на территории любого пляжа, либо на месте планируемых объектов спорта.

Кроме того, парламентарий отметил, что что утверждать новый Генплан будет уже следующий созыв ЗакСа. 

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