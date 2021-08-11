  • 11 Август 2021
USD 12.08.2021 73.9695 +0.3733
USD ММВБ 21:27 73.4787  
EUR 12.08.2021 86.6257 +0.2679
EUR ММВБ 21:27 86.3159  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Избирком Петербурга большинством голосов зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборах в ЗАКС

Автор:


© Фото: партия "Новые люди" в Петербурге

Темы дня

Против выступили член от "Единой России" и представители старой парламентской оппозиции, КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока"

Такому решению предшествовала тщательная проверка петербургским избиркомом сданных подписей. Они были необходимы потому, что Новые люди не представлены в городском парламенте. А собрать подписи удалось благодаря долгой подготовке сборщиков - сторонников и активистов, которая началась еще весной. Об этом рассказал один из кандидатов - предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов.

"Мы знали, что для новой партии собрать подписи в Петербурге будет непросто, поэтому тщательно готовились к этому процессу", - рассказал он.

Так, во всей районах Петербурга было выставлено более 100 пикетных точек, часть сборщиков совершала поквартирные обходы.

Как отметили в региональном отделении партии "Новые люди", взаимодействие с Горизбиркомом было исключительно профессиональным, чего не скажешь о некоторых территориальных избирательных комиссиях. Так, политики отметили работу ТИК в 5, 8 и 15 округах и раскритиковали ТИК №29, поскольку, допустив ошибку при регистрации кандидата - футбольного пиар-агента Игоря Шумилина, она отказалась ее исправлять. Это решение Новые люди намерены опротестовать.

Добавим, что Новые люди выдвинули 38 кандидатов по партийному списку. За право представлять интересы петербуржцев кроме Дмитрия Павлова поборются также юрист и экс-судья Уставного суда Ольга Герасина, председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов и руководитель петербургского отделения партии "Новые люди" Ксения Горячева. Эт основная четверка. Также Новые люди выдвинули в качестве кандидатов работавшего в "красной зоне" врача Дарью Садовскую, эколога Павла Брагина, руководителя инжиниринговой компании Илью Лещева, основателя благотвори-тельного фонда Екатерину Машкову и других профессионалов из разных сфер.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram