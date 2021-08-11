Избирком Петербурга большинством голосов зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборах в ЗАКС

Такому решению предшествовала тщательная проверка петербургским избиркомом сданных подписей. Они были необходимы потому, что Новые люди не представлены в городском парламенте. А собрать подписи удалось благодаря долгой подготовке сборщиков - сторонников и активистов, которая началась еще весной. Об этом рассказал один из кандидатов - предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов.

"Мы знали, что для новой партии собрать подписи в Петербурге будет непросто, поэтому тщательно готовились к этому процессу", - рассказал он.

Так, во всей районах Петербурга было выставлено более 100 пикетных точек, часть сборщиков совершала поквартирные обходы.

Как отметили в региональном отделении партии "Новые люди", взаимодействие с Горизбиркомом было исключительно профессиональным, чего не скажешь о некоторых территориальных избирательных комиссиях. Так, политики отметили работу ТИК в 5, 8 и 15 округах и раскритиковали ТИК №29, поскольку, допустив ошибку при регистрации кандидата - футбольного пиар-агента Игоря Шумилина, она отказалась ее исправлять. Это решение Новые люди намерены опротестовать.

Добавим, что Новые люди выдвинули 38 кандидатов по партийному списку. За право представлять интересы петербуржцев кроме Дмитрия Павлова поборются также юрист и экс-судья Уставного суда Ольга Герасина, председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов и руководитель петербургского отделения партии "Новые люди" Ксения Горячева. Эт основная четверка. Также Новые люди выдвинули в качестве кандидатов работавшего в "красной зоне" врача Дарью Садовскую, эколога Павла Брагина, руководителя инжиниринговой компании Илью Лещева, основателя благотвори-тельного фонда Екатерину Машкову и других профессионалов из разных сфер.