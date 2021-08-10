После обращения Булановой ЦИК отправил в Петербург своих представителей

Недавно певица Татьяна Буланова записала видеообращение, в котором рассказала, что чиновники Санкт-Петербурга препятствуют предвыборной агитации партии «Родина». В связи с этим Центральный избирательный комитет России отправил своих представителей в Северную столицу для проверки хода выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Срочно выезжают в Петербург наши представители, квалифицированные профессиональные сотрудники аппарата, для того, чтобы в дополнение к тем обращениям, которые поступили, собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины», - заявила председатель ЦИК.

Кроме того, Памфилова не согласилась с тем, что подобная ситуация происходит за спиной у губернатора Петербурга.