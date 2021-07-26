Беглов рассказал Путину о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры города

Как сообщил «телеканал Санкт-Петербург», президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко, где обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры.

Во время беседы глава государства предложил построить автомобильное кольцо, по аналогии с ЦКАД в Московской области.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала», — заявил Путин.

В свою очередь, Беглов сообщил, что Петербург очень сильно расширил взаимодействие с Ленобластью за последний год в плане транспортной инфраструктуры, а также реализует совместный проект «Два субъекта — одна агломерация». Также градоначальник отметил, что планируется модернизация железнодорожного транспортного узла и аэропорта Пулково, а также запуск скоростной электрички Балтийского вокзала.

«При поддержке правительства России мы приступаем к новому этапу его развития. Реализация проекта к 2025 году выведет Пулково в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 миллионов пассажиров в год», — заявил Беглов. Кроме того, губернатор добавил, что обеспечение транспортной доступности аэропорта становится стратегической задачей.

Кроме того, глава Северной столицы сообщил, что на первом месте в развитии общественного транспорта стоит экологически чистое топливо. За шесть лет на эти цели будет направлено около 200 миллиардов рублей.