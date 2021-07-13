Во вторник в Петербурге пройдет встреча Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге пройдет рабочая встреча глав РФ и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кроме того, информация о встрече Путина и Лукашенко появилась в близкой к пресс-службе президента Белоруссии в Telegram-канале «Пул первого». В сообщении говорится, что во время беседы государственных лидеров будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в различных сферах, а также международная проблематика.

Стоит отметить, что прибытие Лукашенко в Северную столицу продолжает «сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».