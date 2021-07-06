Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге эстонского консула Марта Лятте

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что во вторник, 6 июля, в Санкт-Петербурге сотрудники силового ведомства задержали консула Эстонии Марта Лятте. Его поймали с поличным во время получения материалов закрытого характера.

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России», — заявили в ЦОС ФСБ.

Сообщается, что к дипломату будут применены меры, предусмотренные нормами международного права.

Также напомним, что в апреле этого года в Северной столице был задержан украинский посол Александр Сосонюк. В ФСБ рассказали, что его задержали в момент встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера.