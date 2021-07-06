В Петербург прибудет посол США Джон Салливан

Американское диппредставительство во вторник, 6 июля, сообщило, что в Санкт-Петербург в качестве посла США отправляется Джон Саллива. Его главной задачей будет встретиться с представителями бизнеса и деятелями культуры.

«6 июля посол Джон Салливан отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителями бизнеса, сферы образования и культуры. Это его первый визит в Санкт-Петербург в качестве посла», — заявили в американском ведомстве.

Отметим, что Салливан 22 апреля отправился в Вашингтон для консультаций после того, как президент США Джо Байден утвердительно высказался после вопроса «считает ли он Путина убийцей». Уже 24 июня Салливан уже вернулся в Москву.