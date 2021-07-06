Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Санкт-Петербурге скончался турецкий генеральный консул Мехмет Ферхан Йорулмаз. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Он скончался от COVID-19», — сообщили в посольстве республики, находящейся в Москве.

Эдуард Шалоносов, юрист и эксперт по туризму, отметил, что смерть дипломата никак не отразится на поездках в Турцию. Специалист подчеркнул, что у главы ведомства всегда есть заместитель.

«Единственное, что может случиться – это длительность выдачи виз для тех граждан, кому необходимы выездные визы в Турцию. Это граждане Молдавии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Граждане стран СНГ обязаны получать выездные визы на территорию Турецкой Республики или иметь выездной стикер», — заявил юрист.

Также Шалоносов добавил, что в таком случае задержка выдачи виз может затянуться до месяца, а также могут быть маленькие сбои в работе. Однако на саму работу это никак не повлияет.

Отметим, что Мехмет Ферхан Йорулмаз стал генконсулом Турции 15 октября 2020 года и проработал на этой должности более 9 месяцев. Он скончался в возрасте 57 лет.