Отделение ЛДПР в Петербурге утвердило списки кандидатов на выборы в ЗакС

В Санкт-Петербурге проходят выборы в городской парламент. Региональное отделение ЛДПР 1 июля во время партийной конференции утвердило список кандидатов на выборы.

Первое место в списке пока занимает депутат Государственной думы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Второе место досталось главе петербургского отделения фракции Юрию Ломакину, а третье — Павлу Иткину.

Также стоит отметить, что в четверг, 1 июля, были также утверждены списки кандидатов в Законодательное собрание от партии Справедливая Россия. Тройку лидеров заняли Мария Шишкина, Олег Нилов и Елена Драпеко.