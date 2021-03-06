Якушев уволился из комитета имущественных отношений

Зампредседателя комитета по имущественным отношениям Петербурга Александр Якушев покинул свой пост. Информация об этом появилась 5 марта вечером.

Представители ведомства подтвердили данные об увольнении чиновника "Невским новостям".

Там также сообщили, что теперь управление по распоряжению объектами нежилого фонда Северной столицы возглавляет зампредседателя комитета Александр Герман.

Напомним, что Александр Якушев занимал должность около трех лет. До этого он работал в ГБУ «Управление инвестиций» и был советником губернатора.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее губернатор Александр Беглов провел перераспределение полномочий среди вице-губернаторов. Теперь деятельность комитета имущественных отношений в правительстве города курирует Эдуард Батанов.