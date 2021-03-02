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Елина официально освободили от должности

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© Фото: Балтфото

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Полномочия вице-губернатора поделили между Батановым и Соколовым.

Губернатор Петербурга Александр Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов. Изменения внесены после того, как Евгений Елин, который курировал Комитет имущественных отношений, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитет по государственному заказу и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, покинул свой пост. В обязанности ряда вице-губернаторов включены новые зоны ответственности, сообщает пресс-служба городского правительства.

Так, Валерий Пикалёв отныне будет возглавлять администрацию губернатора Петербурга. Также он будет контролировать работу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Под контролем вице-губернатора Эдуарда Батанова будут находиться Комитет финансов, Комитет по государственному заказу, а также временно Комитет имущественных отношений.

Вице-губернатор Максим Соколов займется Комитетом по инвестициям, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, Комитетом по транспорту, Комитетом по развитию туризма, а также временно – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Таким образом, сферы деятельности Елина распределили между другими вице-губернаторами.

Об уходе Елина с должности вице-губернатора стало известно в середине февраля, его освободили от обязанностей 1 марта. Теперь он будет руководить космическим направлением S7 Group.

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