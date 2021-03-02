Стало известно, кто возглавил комитет по информатизации и связи

В комитет по информатизации и связи назначен новый председатель - Юлия Смирнова. Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Она сменила на посту Станислава Казарина, который перешел на работу вице-губернатором.

Смирнова до своего назначения была начальником сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля комитета по науке.

КИС подчиняется вице-губернатору по безопасности Валерию Пикалеву. Комитет, в частности, обслуживает видеокамеры и большинство информационных систем Смольного.