В Смольном официально представили новую главу комитета по образованию

В администрации Санкт-Петербурга представили нового председателя комитета по образованию. Как сообщила пресс-служба комитета, его возглавила Наталия Путиловская. Ее представила коллективу вице-губернатор Ирина Потехина.

Путиловская работала зампредом комитета с 5 февраля. А с 18 февраля она официально займет должность главы комобра.

До этого она была замом главы администрации Колпинского района. Путиловская отвечала на своей должности за культуру, образование и социальную защиту.

Как писал Санкт-Петербург.ру, информация о том, что Путиловская может возглавить комитет, появилась достаточно давно.

Также сообщалось о других крупных кадровых перестановках в Смольном: с 1 марта со своей должности уходит вице-губернатор Евгений Елин.