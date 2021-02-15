СМИ: Елин покинет свой пост

Вице-губернатор Евгений Елин может покинуть свою должность. Информацию "Деловому Петербургу" подтвердил источник в Смольном.

В настоящее время чиновник курирует экономический блок. Он занимает пост с 2019 года.

Информации о том, кто заменит Елина на посту, не поступало.

Также СМИ не сообщают, на какую должность собирается перейти вице-губернатор.