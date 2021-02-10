Оппозиционных депутатов ЗакСа решили лишать слова после двух предупреждений

В Заксобрании Петербурга внесли изменения в регламент, которые призваны помешать оппозиции использовать парламент в качестве политической трибуны. Как пишет 78.ru, поправки внёс единоросс Сергей Соловьёв.

Теперь депутатам нельзя выступать не по теме обсуждаемого вопроса, а нарушителей можно будет надолго лишить слова.

Поправки также лишат оппозиционные фракции возможности вносить дополнительные инициативы. Также они не смогут больше объявлять перерывы, используемые для политических заявлений.



Бывший депутат Госдумы Оксана Дмитриева из "Партии Роста", комментируя решение парламентариев, отметила, что они "раскачивают лодку". Максим Резник указал, что в ЗакСе ввели политическую цензуру.

Отмечается, что новые правила будут действовать только в течение года - перед очередными выборами в ЗакС.