Участие Путина в параде ко Дню ВМФ в Петербурге пока не аннонсировано

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не стал аннонсировать участие Владимира Путина в главном параде ко Дню военно-морского флота, который по традиции пройдет в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин традиционно посещает парад. Однако не пояснил, что про этот год пока точно сказать не может.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 31 июля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Песков назвал тему выступления Владимира Путина на Международном экономическом форуме. По его словам, президент затронет в своей речи тему влияние введенных санкций на начинающийся продовольственный кризис в мире.