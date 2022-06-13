Поклонская уволена с должности заместителя главы Россотрудничества

Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Указ о её увольнении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Наталья Поклонская свой уход с поста заместителя главы Россотрудничества объясняет переходом на другую работу. В своем Telegram-канале она поблагодарила Путина за поддержку и доверие.

Пост заместителя главы ведомства Наталья Поклонская заняла в феврале текущего года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Владимир Путин предложил на пост судьи Конституционного суда кандидатуру Андрея Бушева.