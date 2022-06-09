Путин пообещал россиянам лучшую жизнь через десять лет

Президент России Владимир Путин считает, что жизнь в России будет лучше через десять лет. Такую уверенность он выразил на встрече с молодыми предпринимателями, которая состоялась на ВДНХ в Москве.

Глава государства отметил, что у России всё для этого есть. По его словам, развитие образования, технологий и медицины, приобретение новых компетенций в различных областях сделает возможным успех. А это в свою очередь, повысит качество жизни россиян.

Не обошел стороной в своем выступлении Владимир Путин и вопрос демографии. Он пояснил, что людей в России должно быть больше и они должны быть здоровыми.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимир Путин рассказал об укреплении экономического суверенитета России.