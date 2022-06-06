Вице-губернатором Петербурга может стать Кирилл Поляков

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о назначении на должность вице-губернатора города Кирилла Полякова. Как сообщили в пресс-службе Смольного, его кандидатуру выдвинул губернатор Александр Беглов.

Кирилла Полякова предлагается сделать ответственным за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики города. В случае утверждения его кандидатуры в ведение вице-губернатора также войдет развитие предпринимательства и потребительского рынка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пост вице-губернатора покинул Максим Соколов. В Смольном отвечал за транспорт, дороги, туризм и инвестиции. После администрации губернатора Петербурга Максим Соколов может отправиться поднимать «АвтоВАЗ».