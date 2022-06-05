Эффективность губернаторов в России будут оценивать по-новому

В России введена новая система оценки эффективности работы глав регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новый механизм.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства России, регионы с наилучшими результатами у глав смогут получить дополнительные дотации из федерального бюджета.

Оценка будет производиться по шести показателям. В их числе «качество городской среды», «цифровая зрелость», «качество окружающей среды». Остальные в документе не уточняются.

Для оценки эффективности работы главы региона в настоящее время используется 38 разных метрик.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что депутаты ЗакСа направили Михаилу Мишустину инициативу об указании цен в магазинах за общепринятые единицы — литры и килограммы.