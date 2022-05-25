Белорусского сантехника, который мог оскорбить президента, задержали в Петербурге

В Петербурге задержан мужчина, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в Белоруссии мужчина работал сантехником, однако задержан был на Лиговском проспекте в Северной столице.

Мужчина находился в федеральном розыске. После задержания правоохранительные органы Петербурге уведомили о нем инициаторов розыска.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на улице Подвойского задержали пенсионера, который сообщил в полицию о смерти своей жены. На её теле обнаружены ссадины и гематомы. Пенсионера поместили в изолятор.