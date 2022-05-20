Максим Соколов сменит пост вице-губернатора на «АвтовВАЗ»

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов покинет свой пост в Смольном. Как сообщает Neva.Today, после успешной реализации транспортной реформы в городе нынешнего вице-губернатора могут отправить поднимать «АвтоВАЗ».

Кандидатура преемника нынешнего вице-губернатора пока не называется. Впрочем, сам Максим соколов явно принял взвешенное решение и определился с будущим местом работы.

Пост вице-губернатора Максим соколов занял в 2019 году. На своей должности он курировал транспорт, дороги, туризм и инвестиции. Деятельность комитета промышленной политики перешла в ведение Максима Соколова, когда свой пост покинул вице-губернатор Евгений Елин.

В период вице-губернаторства Максима Соколова в Петербурге была построена развязка ЗСД и реализован ряд других крупных инфраструктурных проектов. Петербург сейчас сотрудничает с подрядчиком «Метрострой Северной столицы». Также успешно запущен переход к новой модели транспортного обслуживания.