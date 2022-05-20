Американский сенатор пообещал занять денег у Китая на помощь Украине

США готовит для Украины помощь на рекордные 40 миллиардов долларов. Как предположил сенатор Рэнд Пол в беседе с порталом Breitbart, для этого стране придется занимать денег у Китая.

Сенатор отметил, что стране важно знать об отсутствии денег, которые США могли бы отправить в помощь Украине. Займ денег, чтобы направить их на помощь другой стране, он назвал неоправданным. Политик отметил, что если бы речь шла о новой социальной программе, многие американцы согласились бы с этим заимствованием. В том числе, согласием бы вероятно ответили и республиканцы.

Президент США Байден ранее запрашивал у конгресса военную помощь Украине на 33 миллиарда долларов. В итоге сенат помощь утвердил, увеличив сумму до 40 миллиардов долларов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в росте мировых цен на продовольствие обвинили санкции Запада.