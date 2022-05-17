Органы власти обяжут публиковать информацию в социальных сетях

Государственная дума приняла в первом чтении изменения в законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязывают органы власти вести свои страницы в социальных сетях.

Круг ведомств и подведомтсвенных структур, которые обязаны таким способом доносить информацию до населения, станет шире. В изменениях также содержится определение термина «официальная страница».

На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг будет разработан исервис для автоматизированной публикации и редактирования информациями представителями государственных структур в социальных сетях.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы позвонили в службу «122» 10 миллионов раз.