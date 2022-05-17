Спикер ЗакСа и многодетный отец Бельский рассказал, что в его семье нет демократии

Спикер законодательного собрания Петербурга Александр Бельский дал интервью «МК в Питере», где рассказал не только о своей работе, но и о семье. У главы петербургского парламента пятеро детей и он признался, что опыт взаимодействия с такой большой семьей помогает в его работе в ЗакСе.

Дети Александра Бельского разного возраста. Политик отметил, что это дает возможность наблюдать за разными этапами их взросления, каждый раз выделяя происходящие изменения.

На вопрос о возможности перенести опыт работы в Законодательного собрании в свою семью Александр Бельский ответил, что сделать это будет сложно. По словам председателя парламента, в его семье нет такой демократии, которая царит в ЗакСе, поэтому и использовать такой опыт при взаимодействии с близкими будет затруднительно.