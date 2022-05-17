Песков назвал Россию раздражителем для Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Такое мнение он высказал во время лекции в рамах марафона общества «Знание».

Пресс-секретарь президента отметил, что Запад готов на все, чтобы не дать России жить, как она хочет. Однако, по его мнению, одну шестую часть суши невозможно изолировать от мира ни экономически, ни политически, ни информационно, ни дипломатически.

В заключение Дмитрий Песокв выразил уверенность, что России добьется всех поставленных целей. Он также высказал точку зрения, что государство теряет свой суверенитет, если недостаточно принципиально в отстаивании своих интересов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Песков не видит в России причин для дефолта.