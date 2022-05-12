Консульство Литвы в Петербурге прекратит работу с 7 июня

Генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге будет ликвидировано 7 июня. Как сообщает РИА Новости, такое решение вынесло министерство иностранных дел старны.

В другом опубликованном на сайте парламента Литвы документе сообщается, что Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса планируется осободить от занимаемой должности неделей ранее, то есть уже с 1 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Генеральное консульство Эстонии в Петербурге прекратило свою работу 29 апреля. Петербуржцы могут обращаться в посольство страны в Москве.