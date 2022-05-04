Санкции против журналистов из России ввела Великобритания

Великобритания объявила о введении санкций в отношении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российских журналистов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Те, кого власти Великобритании включили в санкционный список, не смогут въезжать в страну. Также предусмотрена заморозка банковских счетов попавших под санкции лиц. В число попавших под санкции российских журналистов вошли председатель совета директоров Первого канала Максим Орешкин, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева. Не избежал санкций и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич также вошел в санкционный список. Ранее его уже внес в таковой Евросоюз. Это не первое попадание главы канала под санкции. В декабре 2018 года и апреле 2021 года в его отношении уже вводили санкционные меры США.