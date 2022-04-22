Генеральное консульство Литвы прекратит принимать заявки на упрощенный транзит уже 25 апреля

В Генеральном консульстве Литовской Республики в Петербурге назвали дату прекращения оказания услуг населения. Как сообщается на сайте дипломатического учреждения, заявления на выдачу Упрощенного транзитного документа для проезда через территорию страны нельзя будет подать уже 25 апреля. Другие консульские услуги учреждение прекратит оказывать петербуржцам с 29 апреля.

Со 2 мая для получения любых услуг, а также по любым другим консульским вопросам необходимо обращаться в расположенной в Москве Посольство Литовской Республики в Российской Федерации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе также будут закрыты Генеральные консульства Латвии и Эстонии.