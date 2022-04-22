Дональд Трамп назвал текущий момент самым опасным в истории США. Во время своего выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида бывший президент отметил, что американский мир еще никогда не был в такой опасности.

Развивая свою мысль, экс-президент пояснил, что особая опасность объясняется огромной мощью современного оружия. По его словам, это оружие есть у США, но есть и у других.

По мнению Дональда Трампа, нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, что и привело к столь опасному моменту.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что американский полковник рассказал о провале Джо Байдена.