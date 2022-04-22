О провале Байдена рассказал американский полковник

ровалом в политике Джо Байден в отношении Украины назвал текущую ситуацию американский полковник в отставке Уэс Мартин. Данное мнению он озвучил в колонке издания The Washington Post.

Автор считает, что президент Джо Байден не смог предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами. Однако ему это не удалось.

Уэс Мартин также отметил, что нынешний президент США и близко не стоит с Рональдом Рейганом. В качестве аргумента в пользу такой точки зрения он вспомнил, что Байден во всеуслышание назвал Путина "мясником" и "военным преступником". Таким образом он, по мнению автора, сжег все мосты между Белым домом и Кремлем, хотя мог бы поддерживать канал связи.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Джо Байден остался в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Барака Обамы.