Госдума обсудит возможное появление улицы Жириновского в Петербурге

Инициатива с переименованием улицы в Петербурге в учесть недавно умершего политика Владимира Жириновского дошла до Государственной Думы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», представители петербургского отделения партии ЛДПР направили письмо с подробным описанием предложения руководителю фракции ЛДПР в Государственной думе Леониду Слуцкому. Инициативу предлагается рассмотреть на ближайшем заседании фракции в Госдуме.

По итогам рассмотрения может быть направлено общение к Правительству Санкт-Петербурга о переименовании улицы Маркина в Петроградском районе города. Авторы письма также предлагают рассмотреть иные альтернативные варианты в других районах города по согласованию с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в день похорон Владимира Жириновского в Москве 8 апреля к его гробу выстроилась огромная очередь.