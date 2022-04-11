Замглавы МЧС Ничипорука освободили от занимаемой должности

В Министерстве Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий ожидаются кадровые перестановки. Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий Виктора Ничипорука.

Данный пост Виктор Ничипорук занимал с июня 2020 года. Ранее он был заместителем руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сквер в Петербурге назовут по имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.